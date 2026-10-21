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        T.C. KİLİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        KİLİS
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        15.10.2026

        Sayı : E.77749344-2022/641-Ceza Dava Dosyası


        İ L A N


        Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 31.07.2026 tarih ve 2022/641 esas, 2022/1163 karar sayılı ek kararı ile;

        1-Ali ve Almez oğlu 01.01.2003 Halep d.lu sanık AHMED CİBARİ hakkında;
        Hakaret suçundan '' Mahkememizin 2022/641 Esas 2022/1163 Karar sayılı 29/12/2025 tarihliinfazın durdurulmasına ilişkin ek kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, Mahkememizin 2022/641 Esas 2022/1163 Karar sayılı ilamın (HAKARET SUÇU YÖNÜNDEN) infazının AYNEN DEVAMINA, (bu hususta kesinleştirme işlemlerinin yapılmasına)'' karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

        1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince ek kararın MAHALLİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 15 günlük yasal süre içerisinde usulen İTİRAZDA olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.15.10.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02573559