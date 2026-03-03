Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.03.2026 - 00:00
        T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2025/1066 Esas


        Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle; Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Alahan Mah. 216 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz hakkında, Hasan KAYA'nın 100 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirtilerek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/1066 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri TMK'nun 713/4. maddesi gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02413688