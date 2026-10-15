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        T.C. KİLİS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:50
        T.C. KİLİS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        ESAS NO : 2024/89 Esas


        Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kilis İli, Musabeyli İlçesi, Akçakent Mah. 102 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz hakkında, Mehmet Aslan' ın40 yılı aşkın süredir zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirtilerek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/89 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri TMK'nun 713/4. maddesi gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02570098