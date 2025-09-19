Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KİLİS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.09.2025 - 00:00
        T.C.
        KİLİS
        4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2022/387 Esas


        İ L A N


        Kilis 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih ve 2022/387 Esas, 2025/507 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;
        1-Ahmed Cemal ve Aliye oğlu, 23/02/1983 HALEP doğumlu, İSMAİL KOCA hakkında; "Kasten Yaralama" suçundan sonuç olarak 1 Yıl 1 Ay 10 Gün Hapis Cezası verildiği,"Tehdit" suçundan ise, Karar Verilmesine Yer Olmadığına karar verildiği,gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.
        2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği tebliğ olunur.18/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02297261