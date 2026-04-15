T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83320691-2025/258-Ceza Dava Dosyası

09.04.2026

İ L A N



Kilis 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 04.03.2026 Tarih ve 2025/258 Esas, 2026/83 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

SANIK : AHMED MAHZUM, Abdulmunim ve İntisar oğlu, 01/01/1994 HALEP doğumlu hakkında;"Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" Suçundan sonuç olarak 4 YIL 2 AY HAPİS VE 833 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı 83.300‬,00 TL ile Cezalandırılması kararı verildiği, Gerekçeli Kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.