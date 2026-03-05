T.C. KİLİS 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

Kilis 7.Asliye Ceza Mahkemesinin 24/12/2025 Tarih ve 2025/232 Esas, 2025/442 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Talal ve Nadiye oğlu, 01/01/1995 DEYRİZOR doğumlu MUHAMMED SALİH ELALİ ELHAYYAVİ hakkında "Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçundansonuç olarak 10 Ay Hapis Cezası verilerek ERTELENMESİNE ve 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE karar verildiği gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği tebliğ olunur. 02/03/2026