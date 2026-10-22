T.C.

KIRIKHAN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .83743421-2025/570-Ceza Dava Dosyası



İ L A N

Kırıkhan 1. Asliye Ceza Mahkemesince;Hennan ve Halide oğlu 0101/2003 Halep d.lu sanık AHMED NASIR hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2025/570 Esas, 2026/209 Karar sayılı ilamı ile 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasınakarar verildiği, Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.