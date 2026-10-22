T.C.

KIRIKHAN

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Esas No: 2025/382 12.10.2026



İLAN METNİ

SANIK : BÜNYAMİN DEĞİRMENCİ, Abdulsemet ve Cevriye oğlu, 05.03.2004 Sason doğumlu,



SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık



SUÇ TARİHİ : 17/12/2022



Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı sanık hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 7589 Sayılı Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılığa yönelik 158. maddesine eklenen4. Fırkave Geçici 1 (7) hükümleri eklendiği ve mahkememizce yapılan değerlendirme sonucunda sanık Bünyamin Değirmenci hakkındaki mahkememizin 05.02.2026 Tarih, 2025/382 Esas ve 2026/34 Karar sayılı kesinleşmiş ilam yönünden, 7589 sayılı Kanun ile 5237 sayılı TCK’nın 158 maddesine eklenen 4. fıkra ve geçici madde hükümleri kapsamında UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASINA karar verilmiş olup, sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ek kararın tebliği yapılamamış olup,

Ayrıca Ek karara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz hakkınız bulunduğuve zararı gidermek istemeniz halinde TR 72 0001 5001 5800 7290 5171 91İBAN nolu HUKUK MAH. YAZIİŞL.MÜD. hesabına zarar miktarı olan (8.500 TL)'yi tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde yatırmanız,ödeme dekontuna açıklama olarak Kırıkhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2025/382 Esas numarasını yazmanız, buna ait dekontu da aynı süre zarfında mahkememize ya da tutuklu bulunduğunuz ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize sunmanız halinde infazın durdurulması hususunun yeniden değerlendirileceği ihtar olunur." şerhinin tebliği amacıyla adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan 1. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 12.10.2026