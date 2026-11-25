T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/67 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/67 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy Mezarardı Mevkii 223 Ada 40 Parsel: Vasfı bağ'dır. Çevresinde seyrek müstakil bahçelievler ve boş arsalar ve bağlar bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayıp boş alarak kullanılmaktadır. Geometrik olarak eğimli topografik özelliğe sahip olup kadastro yol cephesi bulunmakta dikdörtgen bir geometriye sahiptir. İmar durumu plansız alanlarda kaldığı ancak imar uygulaması yapılabilecek beklentide olduğu anlaşılmıştır.
Adresi : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 223 Ada 40 Parsel
Yüzölçümü : 4.619,50 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti : 4.488.029,03 TL - KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2027 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/03/2027 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy Ulaşyazısı Mevkii 192 Ada, 110 Parsel: Vasfı tarla'dır. Çevresinde seyrek müstakil bahçelievler ve boş arsalar ve bağlar bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayıp tarla olarak kullanılmaktadır. Eğimli topografik özelliğe sahip olup yol cephesi bulunmamakta amorf bir geometriye sahiptir. İmar durumu; planlı alanlarda kaldığı, ancak imar uygulaması yapılmadığı belirtilmiştir.
Adresi : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü 192 Ada 110 Parsel
Yüzölçümü : 12.231,80 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 15.590.896,92 TL - KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2027 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/03/2027 - 11:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy Ulaşyazısı Mevkii 192 Ada 106 Parsel: Vasfı tarla' dır. Çevresinde seyrek müstakil bahçelievler ve boş arsalar ve bağlar bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayıp tarla olarak kullanılmaktadır. Eğimli topografik özelliğe sahip olup yol cephesi bulunmamakta amorf bir geometriye sahiptir. İmar durumu; planlı alanlarda kaldığı ancak imar uygulaması yapılmadığı belirtilmiştir.
Adresi : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 192 Ada 106 Parsel
Yüzölçümü : 10.156,02 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 12.945.066,21 TL - KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 12:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2027 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 12:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2027 - 12:02