Örnek No:55*



T.C.

KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/67 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/67 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy Mezarardı Mevkii 223 Ada 40 Parsel: Vasfı bağ'dır. Çevresinde seyrek müstakil bahçelievler ve boş arsalar ve bağlar bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayıp boş alarak kullanılmaktadır. Geometrik olarak eğimli topografik özelliğe sahip olup kadastro yol cephesi bulunmakta dikdörtgen bir geometriye sahiptir. İmar durumu plansız alanlarda kaldığı ancak imar uygulaması yapılabilecek beklentide olduğu anlaşılmıştır.

Adresi : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 223 Ada 40 Parsel

Yüzölçümü : 4.619,50 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti : 4.488.029,03 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2027 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 10:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/03/2027 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy Ulaşyazısı Mevkii 192 Ada, 110 Parsel: Vasfı tarla'dır. Çevresinde seyrek müstakil bahçelievler ve boş arsalar ve bağlar bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayıp tarla olarak kullanılmaktadır. Eğimli topografik özelliğe sahip olup yol cephesi bulunmamakta amorf bir geometriye sahiptir. İmar durumu; planlı alanlarda kaldığı, ancak imar uygulaması yapılmadığı belirtilmiştir.

Adresi : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü 192 Ada 110 Parsel

Yüzölçümü : 12.231,80 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 15.590.896,92 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2027 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2027 - 11:11 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/03/2027 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy Ulaşyazısı Mevkii 192 Ada 106 Parsel: Vasfı tarla' dır. Çevresinde seyrek müstakil bahçelievler ve boş arsalar ve bağlar bulunmaktadır. Üzerinde yapı bulunmayıp tarla olarak kullanılmaktadır. Eğimli topografik özelliğe sahip olup yol cephesi bulunmamakta amorf bir geometriye sahiptir. İmar durumu; planlı alanlarda kaldığı ancak imar uygulaması yapılmadığı belirtilmiştir.

Adresi : Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 192 Ada 106 Parsel

Yüzölçümü : 10.156,02 m2 - İmar Durumu: Yok - Kıymeti: 12.945.066,21 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 12:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/02/2027 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2027 - 12:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/03/2027 - 12:02