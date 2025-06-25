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T.C.

KIRIKKALE

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/5 Tereke

20.05.2025

İ L A N T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/5 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında tarihinde 17/01/2024 vefat eden Kırıkkale İli,Merkez İlçesi,Kurtuluş Mah. 13 Cilt, 14 Hanede nüfusa kayıtlı Mehmet ve Nazmiye'den olma 31/08/1966 Kırıkkale doğumlu, 13844305064 T.C kimlik nolu, Müteveffa Aziz Sağlam'ın yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.