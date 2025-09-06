T.C KIRIKKALE 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C

KIRIKKALE2.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Sayı :2024/783 Esas

17.03.2025

Mahkememizde açılan vasiyetnamenin açılması davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar gereğince; "Kırıkkale 1. Noterliğinin 19/08/2020 tarih ve 7892 yevmiye numaralı Saadet Öztürk'e ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, İlgililere kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde düzenleme şekline vasiyetnameye ilişkin itiraz edebileceklerinin İHTARINA, Mirasçılara 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı dava açacaklarının bildirilmesine "karar verilmiş olup, mirasçısı (32038317928 T.C. Kimlik nolu) ARAPHAN TAMUR' un adresi zabıta marifetiyle yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığı, tebligatı iade geldiği anlaşıldığından, işbu mahkememiz ilamı özetinin gazete aracılığıyla ilan edilmesi gerekmiştir.İşbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren, yukarıda adı geçen mirasçı ARAPHAN TAMUR' a tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.



İLGİLİ KİŞİ : ARAPHAN TAMUR - 32038317928

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, MAHİR ve ŞERİFE oğlu/kızı, 20/11/1955 doğumlu,