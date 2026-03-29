T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRIKKALE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 11/03/2026



ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL 2026/71 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR 1203 6 2026/71 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR 1203 8