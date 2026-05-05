T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRIKKALE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.05/01/2026

ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL 2025/696 KIRIKKALE BAHŞILI KARAAHMETLİ 492 88 2025/697 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR/HACIBEY 1473 4 2025/698 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR 631 39 2025/699 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ YEŞİLEVLER 987 176 2025/700 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR 637 55 2025/701 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR 632 16 2025/702 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ HOCAAHMETYESEVİ 940 23 2025/703 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ KARAKEÇİLİ 987 157 2025/704 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR/HACIBEY 1473 12