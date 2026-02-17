Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/82 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/82 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu,Kırıkkale İl Merkez İlçe Bağlarbaşı Mahalle 982 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz 210,00m2 yüz ölçümlü olup arsa vasfındadır taşınmaz meskün mahal içerisinde, belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumdadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ve toplu ulaşım araçları ile sağlanabilir durumdadır aşınmaz sosyal donatı alanları, ticari alanlara yakın sayılabilecek bir konumdadır Parsel üzerindefarklı tarihlerde inşa edilmiş 4 katlı bir ev ve ekonomik ömrünü tamamlamış parseleherhangi bir değer katmayan garaj ve müştemilat bulunmaktadırBahse konu ev zemin3 katlı olacak şekilde inşa edilmiştir Evin zemin katı 1976 yılında inşa edildiği, üst katları 1996 yılında inşa edildiği beyan edilmiştir.Evin oturum alanı yaklaşık 140 m2 olup toplam inşaat alanı 560,00 m2 dir. Evin giriş kapısı demir kapı, merdivenler dökme mozaik, korkulukları demir körküluktur Çatısı ahşap çatı üzeri kiremit kaplamalıdır. Mantolama ve asansör bulunmamaktadır. ruhsat ve kullanım Evin zemin katı ahşap giriş kapılı, beton zemin kaplamalı ahşap pencereli duvar ve tavanları sıva üzeri boyalıdır Mutfak dolabı bulunmamaktadır. Daireye ait doğalgaz bağlantısı ve ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Evin 1. Katı tadilat görmüş vaziyettedir Girişi çelik kapı iç mahal kapıları ahşap kapıdır,Pencereleri pvc penceredir. Doğalgaz bağlantısı ve bireysel kalorifer ısıtma sistemi bulunmaktadır. Zeminler laminant kaplamalı, duvar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Islak hacimler seramik döşeme ve duvar kaplamalıdır. evin 2. Katı girişi çelik kapıGirişi çelik kapı iç mahal kapıları ahşap kapıdır.Pencereleri pvc penceredir Doğalgaz bağlantısı ve bireysel kalorifer ısıtma sistemi bulunmaktadır. Zeminler laminant kaplamalı duvar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Islak hacimler seramik döşeme ve duvar kaplamalıdır Modern bir mutfak alt üst dolabı ile mutfak tezgahı bulunmaktadır İçerisinde eşyalar bulunmamakta olup kullanılmadığı beyan edilmiştir.Evin 3. katı ahşap giriş kapılı mozaik zemin kaplamalı ahşap pencereli duvar ve tavanları sıva üzeri boyalıdır Daireye ait doğalgaz bağlantısı ve ısıtma sistemi bulunmamaktadır Daire soba ile ısıtılmaktadır

Adresi : Kırıkkale İli Merkez Bağlarbaşı Mahallesi 982 Ada 16 Parsel Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 210 m2

İmar Durumu : ayrık nizam 3 katlı Hmax:9,50 m konut alanı, Taks: 0,40 ve Kaks:1,20 yapılaşma düzenli alanda kalmaktadır

Kıymeti : 5.999.364,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:16

11/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.