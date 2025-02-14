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        T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 15.02.2025 - 00:00
        T.C.
        KIRIKKALE
        2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
        İLAN

        Sayı : 2023/7 Ort. Gid. Satış

        Mahkeme kararının icrası kapsamında satışına karar verilen Kırıkkale ili Merkez ilçesi Ahılı Köyü 1317 ada 2-3-4 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan 70978089772 T.C. Kimlik Numaralı Derya BAYGÜL'e satış işlemlerinin tebliği için adresi zabıta marifetiyle araştırmalara rağmen bulunamadığından, işbu UYAP elektronik ortamda Saat: 10:06 - 22/04/2025 başlangıç tarihli ve Saat: 10:06 -29/04/2025 bitiş tarihli satışı yapılacak taşınmazlara dair satış ilanın gazete aracılığıyla ilan edilmesi gerekmiştir. İşbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren, yukarıda adı geçen hissedara tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.24/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02172478