Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2025/1150 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 2.KISIM Mahalle/Köy,1330 Ada, 4 Parsel, 6 B.B

Adresi : Etiler Mahallesi 1126 Sokak No:5/6Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 135 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzıayrık nizam, 4 kat, taban alanı %40, hmax: 12,50

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:48

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:48

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:48

06/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.