Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2025/14647 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14647 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 652 Ada, 7 Parsel, 27 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Seyrantepe Mah. Zakır Karaca Sok. Mega Cıty B Blok No: 3B / 27 Yahşihan / Kırıkkale

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 10 kat konut+ ticaret alanı tahsislidir. Hmax =30.50m , E=3,00

Kıymeti : 7.735.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:34

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:34

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:34

18/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.