        Resmi İlanlar

        T.C. KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 23:50
        T.C. KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/290 Esas
        Konu : ilan hak
        07.04.2026
        İ L A N

        Tahir ve Hatice Dudu oğlu, 28/11/1973 doğumlu 31772083540 TC kimlik numaralı, Şükrü Erek'in 01/08/2008 yılından beri kayıp olduğunu, nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haber de alınmadığından Şükrü Erek'in kayıp olması nedeniyle ilk ilanın 06/10/2025 tarihinde yapıldığı, 06/04/2026 tarihinde sürenin dolduğu , iş bu 2. İlan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde adı geçen kişiden haberi olanların, yerini bilenlerin, bu kişiyi tanıyanların, sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin Kırkağaç Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/290 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, 6 AY İçerisinde Mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Şükrü Erek hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK 32 ve 33 Maddeleri gereğince 2. kez ilan olunur.

        #Basın no ILN02448008