T.C.

KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TEİAŞ İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 154 kV Hamitabat-Kırklareli DGKÇS Enerji Nakil Hattı kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TEİAŞGenel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numarası belirtilen dosyanın duruşma gününün 15/09/2026 günü saat:11:05 olduğu ilan olunur.21/02/2025

Sıra no Esas no İl İlçe Mahalle Ada/Parsel İrtifak Hakkı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1 2026/127 Kırklareli Merkez Karahıdır 662/30

662/43 1051,79

4506,08 169,00

- Edip Tarı