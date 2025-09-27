T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Sayı : 2025/225 Esas

Konu : Taşınmaz maliki Dini Kuruoğlu (Hasanoğlu)

10.09.2025

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince evveliyatı vakıf malı olan dava konusu Kırşehir ili Merkez ilçesi Aşıkpaşa (yeni Ahi Evran) mahallesi 285 ada 8 parsel sayılı taşınmazın maliki Dini Kuruoğlu(Hasan oğlu)'nun gaipliğine ve taşınmazın tapu kaydının iptali ile Ahi Evran Veli Vakfı adına tescili talep edildiğinden; Dini Kuruoğlu(Hasan oğlu)'nun vefat edip etmediği, mirasçısız ölüp ölmediği, mirasçısının bulunup bulunmadığı, kendisinden haber alınıp alınmadığı, tanınıp tanınmadığı, kayıp/kaçak/yitik olup olmadığı ve açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu hususlarında bilgisi bulunanların ve/veya hak iddia edenlerin ilan tarihiden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/225 Esas sayılı numarası üzerinden müracaatta bulunmaları, aksi taktirde şahsın TMK'nın 32. Maddesine göre gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 10.09.2025