        T.C. KIRŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.08.2025 - 00:00
        T.C. KIRŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2015/7 Esas

        DAVALILAR : 1- AYŞE MALİKE ARMAN (542***992)
        2- FATMA MEBRUKE ERDİL (383***428)
        3- EMİNE FATMA ERDİL (383***210)
        4- MUSTAFA ARMAN (168***162)
        5- MUSTAFA ARMAN (542***838)
        6- HATİCE MEHLİKAPEKKİP (197***594)
        7- NECİP ARMAN (168***008)
        8- VELİ ARMAN (168***008)
        9- ELİF ARMAN (168***390)
        10- KENAN GÜRER (177***526)
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce belirtilen adresinize gerekçeli karar tebliği çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02277139