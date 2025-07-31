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        T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.08.2025 - 00:00
        T.C. KIZILTEPE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2012/120 Esas
        KARAR NO : 2024/416


        Resmi Belgede Sahtecilik, Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/06/2024 tarihli ilamı ile 204/1, 81 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Halil ve Hasine oğlu, 01/01/1970 doğumlu, Mardin, Ömerli, Öztaş mah/köy nüfusuna kayıtlı FERHO POYRAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 28.07.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02269990