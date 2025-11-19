Örnek No:55*

T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2025/248 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatisesatis.uyapuyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/248 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, AKPINAR Mahalle/Köy, Değirmendere Mevkii, 106 Ada, 70 Parsel, Taşınmazın b ...

Adresi : Akpınar Köyü Değirmendere MevkisiMevkisi Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 20.146,82 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Bel. 1/1000Uygulama İmar Planı dışındadır. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Kırsal Yerleşim Alanı" içinde kalmaktadır. Köy Yerleşik Alanı içerisindedir.İki kat yapı izni vardır

Kıymeti : 39.553.399,72 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:50

17/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.