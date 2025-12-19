T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/76 Esas 16/12/2025

İLAN METNİ

Davacı Esin Uslu vekili tarafından davalılar Ahmet Turan ve ark. aleyhine dava konusu Kocaeli İli Kartepe İlçesi Çepni Mahallesi 101 Ada 17, 18, 30 ve 31 Parsel, 160 Ada 4 Parsel, 211 Ada 6 Parsel ve Suadiye Mahallesi 236 Ada 60 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yargılaması sırasında adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan davalı 50374372708 TC.nolu, Erol ve Asiye' den olma, 26/05/1973 doğumlu Emre Berk'in en geç iki hafta içerisinde davaya cevap vermesi, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belirterek bildirmek; elinde bulunan delillerini dilekçesine eklemek ve başkayerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçelerinde yer vermediği ile 12/02/2026 günü saat 11:5'te duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı takdirde yokluğunda verilecek kararlara itiraz edemeyeceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

