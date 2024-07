T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KOCAELİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/258 Esas

İ L A N

Kocaeli 7.Asliye Hukuk Mahkemesinden



Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;

Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Dosya No: 2024/258 İl:Kocaeli, İlçesi: İzmit ilçesi, Mh.:Alikahya Atatürk Mahallesi

Parsel No: 168 Ada No: 7115

Maliklerin isim ve soyad: AYŞE SERVET BİLEN, CAVİT DENİZ, CEVAT ŞAHİN, CEYDA AYTAR, ERCAN YAŞA, FERİHA KÜÇÜKKARAGÖZ, GÜLCAN KAVAS, HAMİDE ŞENYÜREK, HÜMEYRA AÇILDI, İBRAHİM YAŞA, İSMET GÜRSEL KÜÇÜKKARAGÖZ, MAKBULE ERMAN, MEHMET DENİZ, MEHMET YAŞA, MEHMET KAMİL KÜÇÜKKARAGÖZ, MUKADDER SAVUR, MURAT SAMİ ORHON, MÜFİDE YAŞA, MÜNİRE RABİA UMAY, NEFİYE ERSOY, NERİMAN ARZUM BALKAYA, NESRİN ÖZER, NEVİN EMEN, NURCAN VAROL, NURİYE ATÇEKEN, ÖZKAN ŞAHİN, RABİA SERPİL AĞMA, REFİK ÖZ, REFİYE CAN, REYHAN ÖZ, REZZAN ÖZ, SAYİM YAŞA, SEMİHA ÖZ, SEVİM ERDOĞAN, ZEYNEP SARI, ZEYNEP UZUN ORHON, AHMET FERİT KÜÇÜKKARAGÖZ ,ALİ SAMİ ORHON ,BEHİYE ŞAHİN , SEMİH LUTFİ ORHON , YAŞAR ÖZ



1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR.18/07/2024