T.C.

KOCAELİ

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/642 Esas 01/09/2026

İ L A N



Kocaeli ili Başiskele İlçesi Yuvacık Köyü 518,519 ve 520 Parsel No'lu taşınmazların maliki Hasan oğlu Hasan'ınhisselerini yönetmek üzere Kocaeli 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/159 Esas 2013/626 Karar sayılı ilamı ile Kocaeli Defterdarının kayyım olarak atandığı, 4721 sayılı TMK.588. Maddesi uyarınca adı geçenlerin gaipliğine ve mal varlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilerinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hasan oğlu Hasan hakkında bilgisi bulunanların (yaşadığı ve adres bilgisi) mahkememize bilgi vermesi,

Verilen süre içerisinde gaipliğine karar verilmesi istenen kişiler hakkında bilgi verilmemesi ve mahkememizce ilgili kişi hakkında bilgi edinilememesi halinde Kocaeli ili Başiskele İlçesi Yuvacık Köyü 518,519 ve 520 Parsel No'lu taşınmazların maliki Hasan oğlu Hasan'ın gaipliğine, işbu hisselerin Maliye Hazinesi adına tesciline / bu hisselerin kamulaştırılmış olması halinde kamulaştırma bedelinin Hazineye ödenmesine karar verileceği tümilgili kişilere ilanen duyurulur.