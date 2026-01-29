T.C.

KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Emlak ve İstimlak Müdürlüğü



İ L A N M E T N İ

******************

Belediyemizce 12/02/2026 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Gölcük Merkez Mah. 1685 Ada 2 Parsel adresinde bulunan Gölcük Belediyesi’ne ait 10 (On) adet İşyerinin ve Gölcük Merkez Mah. 1721 Ada 4 Parsel adresinde bulunan 2 (İki) adet Meskenin ayrı ayrı Satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

TAPU ADA PARSEL MAHALLE CADDE BİNA BAĞIMSIZ BÖLÜM NO KAT NİTELİK ALANI (m2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 (TL) ŞARTNAME BEDELİ (TL) DURUMU İHALE SAATİ 1 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 172 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:00 2 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 173 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:05 3 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 174 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:10 4 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 175 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:15 5 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 176 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:20 6 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 177 Bodrum Kat İşyeri 45m² 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:25 7 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 178 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:30 8 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 179 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:35 9 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 180 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:40 10 Merkez 1685 2 Merkez Preveze Cad. Kalıcı İş Merkezi 181 Bodrum Kat İşyeri 30m² 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL 1.000,00 TL İşgalli 11:45 11 Merkez 1721 4 Merkez 11. Sokak - 5 2. Normal Kat Mesken 67m² 900.000,00 TL 27.000,00 TL 500,00 TL Boş 11:50 12 Merkez 1721 4 Merkez 11. Sokak - 6 2. Normal Kat Mesken 67m² 900.000,00 TL 27.000,00 TL 500,00 TL Boş 11:55



1-İhale 12/02/2026 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-Geçici teminat bedeli : Yukarıdaki Tabloda Belirtilmiştir.

3-Muhammen Satış bedeli : Yukarıdaki Tabloda Belirtilen Bedel + KDV (%20)

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :



İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1.1 Gerçek kişiler için:

Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi, Adli Sicil Kayıt Belgesi, İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz, Belediye’ye borcu olmadığına dair Belediye’den alınmış belge, Şartname bedeli makbuzu Tüzel kişiler için:

Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve örneği, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi, Tüzel kişinin ve ortaklarının Belediye’ye borcu olmadığına dair Belediye’den alınmış belge, Şartname bedeli makbuzu



5-Şartname Gölcük Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tabloda belirtilen ücret karşılığında temin edilebilir.



6-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.



7-Tekliflerin 12/02/2026 tarih Perşembe günü saat 10:00 a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.