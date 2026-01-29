T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İ L A N M E T N İ
Belediyemizce 12/02/2026 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Gölcük Merkez Mah. 1685 Ada 2 Parsel adresinde bulunan Gölcük Belediyesi’ne ait 10 (On) adet İşyerinin ve Gölcük Merkez Mah. 1721 Ada 4 Parsel adresinde bulunan 2 (İki) adet Meskenin ayrı ayrı Satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
|TAPU
|ADA
|PARSEL
|MAHALLE
|CADDE
|BİNA
|BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|KAT
|NİTELİK
|ALANI (m2)
|MUHAMMEN BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 (TL)
|ŞARTNAME BEDELİ (TL)
|DURUMU
|İHALE SAATİ
|1
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|172
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:00
|2
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|173
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:05
|3
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|174
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:10
|4
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|175
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:15
|5
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|176
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:20
|6
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|177
|Bodrum Kat
|İşyeri
|45m²
|5.500.000,00 TL
|165.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:25
|7
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|178
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:30
|8
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|179
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:35
|9
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|180
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:40
|10
|Merkez
|1685
|2
|Merkez
|Preveze Cad.
|Kalıcı İş Merkezi
|181
|Bodrum Kat
|İşyeri
|30m²
|3.800.000,00 TL
|114.000,00 TL
|1.000,00 TL
|İşgalli
|11:45
|11
|Merkez
|1721
|4
|Merkez
|11. Sokak
|-
|5
|2. Normal Kat
|Mesken
|67m²
|900.000,00 TL
|27.000,00 TL
|500,00 TL
|Boş
|11:50
|12
|Merkez
|1721
|4
|Merkez
|11. Sokak
|-
|6
|2. Normal Kat
|Mesken
|67m²
|900.000,00 TL
|27.000,00 TL
|500,00 TL
|Boş
|11:55
1-İhale 12/02/2026 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-Geçici teminat bedeli : Yukarıdaki Tabloda Belirtilmiştir.
3-Muhammen Satış bedeli : Yukarıdaki Tabloda Belirtilen Bedel + KDV (%20)
4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır :
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1.1 Gerçek kişiler için:
- Nüfus cüzdanı örneği,
- Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
- Adli Sicil Kayıt Belgesi,
- İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
- Belediye’ye borcu olmadığına dair Belediye’den alınmış belge,
- Şartname bedeli makbuzu
- Tüzel kişiler için:
- Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
- İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve örneği,
- İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
- İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
- Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
- Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
- Tüzel kişinin ve ortaklarının Belediye’ye borcu olmadığına dair Belediye’den alınmış belge,
- Şartname bedeli makbuzu
5-Şartname Gölcük Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tabloda belirtilen ücret karşılığında temin edilebilir.
6-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.
7-Tekliflerin 12/02/2026 tarih Perşembe günü saat 10:00 a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.