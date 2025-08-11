Habertürk
        T.C. KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 12.08.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2025/5 Tereke Satış
        Konu : Terekenin ilanı
        04/08/2025

        Konya İli, Ilgın İlçesi, Camiatik Mah, Cilt No:2, Hane No:36, ve Sıra No:33, da nüfusa kayıtlı Ayhan ve Ismahan oğlu, 07.04.1980 doğumlu, 563****140 TC kimlik numaralı, 18.05.2018 tarihinde vefat eden, müteveffa İLHAN AKINCI 'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi kararı verilmiş olduğu.Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize (Tasfiye Memurluğu) müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TürkMedeni Kanununun 634. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri, ayrıca tasfiye basit usulde yapılacak olup, İİK 218/2 maddesi gereğince alacaklıların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde alacakları ile iddialarını bildirmeleri ve adi tasfiye istedikleri takdirde masrafları peşin vermeleri halinde adi tasfiye olarak devamına karar verileceği TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.atış Memuru

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02272518