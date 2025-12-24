Habertürk
        T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.12.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İ L A N

        ESAS NO : 2025/22 Tereke
        DAVALI : Yılmaz ASLAN


        DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 20/01/2026 Günü Saat 09:10


        Terekenin Tespiti Davasının yapılan yargılamasında;
        Yazılan müzekkerelerde adreslerinizin tespit edilemediği gerekçesi ve bila ikmal dönmesi sebebiyle adresinize ulaşılamamış olup; dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Bu nedenlerle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememiz 2025/22 Tereke sayılı dosyasında davacı Semra POLATER tarafından muris Yahya Aslan'dan bir takım taşınmazlar intikal ettiği, bu taşınmazlardan başka murise ait taşınmazlar, araçlar, bankalardaki hesaplarında bulunan paralar ve kıymetli mallar olduğu, söz konusu taşınmazların ada parsel bilgilerinin, araçların plakalarının, banka hesaplarının hangi banka olduğunun bilinmediği ve muris Yahya Aslan'a ait terekenin tespitine ilişkin dava dilekçesi özetinin ilanı ile 20/01/2026 günü saat 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmiş olup, aksi takdirde dilekçe vermekten, delil bildirmekten ve tüm bu belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

