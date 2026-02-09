Habertürk
        T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.02.2026 - 00:00
        T.C.KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/1036 Esas
        27.01.2026
        İLAN

        Mahkememizin 2025/1036 E sayılı dosyasında Mustafa Taşpınar'ın 23/04/2024 tarihinden itibaren haber alınamadığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı, bu sebeple gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla; İBRAHİM oğlu, 01/03/1945 d.lu, 169*****442 T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA TAŞPINAR'ın hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2025/1036 sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02395551