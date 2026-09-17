T.C. KONYA 12.İCRA DAİRESİ

T.C.

KONYA12. İCRA DAİRESİ

2025/12140 ESAS

Örnek No: 13**

İLANEN TEBLİGATADİ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTEÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : EMRE UYSAL, 21931283324TC Nolu,

Atakent Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:154/1 İç Kapı No:9 Ereğli/Konya / KONYA

vekili Av. Mehmet Sertdemir

Akabe Mah. Şehit Furkan Doğan Cad. Adalet Plaza B Blok Kat: 5/505 Karatay / KONYA 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası : COŞKUN MİRAÇ, 11786262902TC Nolu,

Aşkan Mah. Günyazı Sk. No 12 Daire 2 Meram / KONYA 3- Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : COŞKUN MİRAÇ 45.200,00 TL eylül ayı kirası ve ekim ayı kirası, kasım ayı kirası (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 45.200,00 TL Toplam Alacak Alacağın tahsili tarihine kadar % yasal faizi masraf ve vekalet ücreti ile tahsili,kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. 4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : 5-Sözleşme ve tarihi : 07/10/2024 günlü kira sözleşmesi 144.000,00 TL

Aşkan Mah. Günyazı Sk. Apt. No 12 Daire No 2 MERAM/KONYA adresinde bulanan kiralanmış taşınmaz için düzenlenmiş; 07.10.2024 Hazırlanış Tarihli, 07.10.2024 Başlangıç Tarihli, 07.10.2025 Sonlanma Tarihli 144.000,00 TL Meblağlı Kontrat.Kontrat Açıklaması : kira sözleşmesi

Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren .....30..... güniçinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; borcun bir kısmını veya tamamını veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren.....7.... gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflas Kanununun 62. maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edebileceği İLANEN ihtar olunur.(*)

(İİK m.269)



İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR420001500158007292606432

Vergi Dairesi Adı / No: MEVLANA VERGİ DAİRESİ - 6430366362



(*) A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesi gereğince, altı ay veya daha fazla süreli adi kiralarda otuz gün, daha az süreli olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288'inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür.



B- İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz ve altmış gün olan adi ve hasılat kiralarında itiraz süresi yedi gün, ödeme süresi altı gün olan adi kiralarda ise üç gündür.