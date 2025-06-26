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        T.C. KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA
        2. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı :2024/948 Esas
        23.06.2025

        İLAN METNİ

        DAVALI : AYA RHAFFOULI
        Alakova Mah 15346 Sok. No: 22/2 Meram/ KONYA

        Davacı , FERHAT İLHAN ile Davalı , AYA RHAFFOULI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının 19/06/2025 tarih ve 2 nolu ara kararı uyarınca; Bir sonraki yapılacak 02/12/2025 tarih ve 09:15'de tahkikat duruşmasında belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz , tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02248210