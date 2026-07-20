T.C.

KONYA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/239 Esas

Konu : İLAN METNİ

09.07.2026



İLAN METNİ

DAVALI: BOZHIDARKA ANGELOVA ANGELOVA,Yabancı Kimlik No:83...18513

Davacı , Bekir Mantış İle Davalı , Bozhıdarka Angelova Angelova arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;Davacı Bekir Mantış tarafından Davalı Bozhıdarka Angelova Angelova aleyhine açılan boşanma davasında mahkememizin 14/05/2026 tarihli kararı ile; davalının ülkeyi terk etmesi ve kendisine ulaşılamama nedeniyle tam kusurlu bulunmuş olup, davanın kabulü ile tarafların TMK 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA, 36.685,75TL yargılama gideri ve 359,80 TL harç gideri olmak üzere toplam 37.045,55 TL'nin davalıdan tahsiline ve ayrıca davacı vekili ile temsil edildiğinden AAÜT uyarınca 45.000TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İş bu karara karşı, kararın gazetede ilana çıkma tarihinden sonraki 7. günden itibaren süre başlamak üzere mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere başka bir aile mahkemesine aile mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine yapılacak başvuru ile kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere, davacı vekilinin yüzüne karşı karar verilmiştir. İlanen Tebliğ olunur.