T.C.

KONYA

2. İCRA CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2024/258-Ceza Dava Dosyası

27.11.2025



İLAN

T.C KONYA 2.İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Sayın PHIRUZİ BITSKINASHVILI (Doğum yeri-tarihi : 24/05/1981, Pasaport No: 15BA24737 )

Müşteki Murat MUTLU tarafından hakkınızda 2024/258 Esas sayılı dosyadan Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan şikayetinde bulunulmuştur. Mahkememizde Karşılıksız Çek Keşide Etme suçu yönünden dava devam etmekte olup, 17/02/2026 günü saat 10:28'de duruşmanız olduğu ilanen tebliğ olunur. "belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349/5 ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur. "