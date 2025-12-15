Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.12.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA
        2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2024/258-Ceza Dava Dosyası
        27.11.2025

        İLAN
        T.C KONYA 2.İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

        Sayın PHIRUZİ BITSKINASHVILI (Doğum yeri-tarihi : 24/05/1981, Pasaport No: 15BA24737 )
        Müşteki Murat MUTLU tarafından hakkınızda 2024/258 Esas sayılı dosyadan Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan şikayetinde bulunulmuştur. Mahkememizde Karşılıksız Çek Keşide Etme suçu yönünden dava devam etmekte olup, 17/02/2026 günü saat 10:28'de duruşmanız olduğu ilanen tebliğ olunur. "belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349/5 ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur. "

