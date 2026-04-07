T.C.

KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1457 Esas



İLAN METNİ

Davacı, Hasan SEFRİNİ ile Davalı, Nour SEFRİNİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizin 27/02/2026 tarih 2024/1457 Esas 2026/188 Karar sayılı ilamında;

"1-Davanın kabulü ile; MUHAMMED ve SEVSAN'den olma, 03/06/1994 doğumlu, Suriye uyruklu, 99790849746 yabancı kimlik numaralı davacı HASAN SEFRİNİ ile, AHMAD ve MALAK'dan olma 10/05/2001 doğumlu, Suriye uyruklu, 99174508924 yabancı kimlik numaralı davalı NOUR SEFRİNİ'nin M.K.166/1maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Davada alınması gereken 732,00 TL harcın davacı tarafından yatırılan 615,40 TL harçtan mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 1.230,80 TL harç ve 16.661,30 TL posta, tebligat, bilirkişi, basın ilan gideri olmak üzere toplam 17.892,10 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 2.417,00 TL posta, tebligat giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına," Dair kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde

Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" karar verildiği davalı Nour SEFRİNİ'ye ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026