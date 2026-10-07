Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA 4. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        KONYA
        4. AİLE MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2026/321

        DAVALI : SEFER SÖNMEZ.( Abdulaziz ve Mamakara oğlu, 01/01/1975 doğumlu, Afganistan uyruklu, 99793018590 Yabancı Kimlik numaralı)

        İLAN


        Davacı SEHER SÖNMEZ tarafından davalı SEFER SÖNMEZ aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

        Durusma günü olan 08/12/2026 günü saat 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02564536