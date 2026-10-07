T.C.

KONYA

4. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/321



DAVALI : SEFER SÖNMEZ.( Abdulaziz ve Mamakara oğlu, 01/01/1975 doğumlu, Afganistan uyruklu, 99793018590 Yabancı Kimlik numaralı)

İLAN



Davacı SEHER SÖNMEZ tarafından davalı SEFER SÖNMEZ aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Durusma günü olan 08/12/2026 günü saat 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya vekil ile temsil edilmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının iddiasını değiştirebileceği veya genişletebileceği hususları, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.