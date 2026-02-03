T.C. KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA
2025/13
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KOZAĞAÇ Mahalle/Köy, 26348 Ada, 7 Parselde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi No:82 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.389 m2
İmar Durumu :Meram Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:1000 ölçekli İmarPlanında Ayrık Nizam, 2 Kat Taks:0.15, E:0.30 veKonut alanı Sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 8.350.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, MELİKŞAH Mahalle/Köy, 3142 Ada, 71 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Aşkan Mahallesi Danış Sok. No:18/6Meram / KONYA
Yüzölçümü : 650 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu :Meram Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:1000 ölçekli İmar 3 katlı İkiz Nizam Mesken Sahasına isabet etmektedir.Taşınmazın inşasına 28/05/1984 tarih ve 6/13 yapı ruhsatı ile müsade edilmiştir.
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:02
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:02
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:02
02/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.