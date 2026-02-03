Örnek No:55*

T.C.

KONYA

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/13

SATIŞ TAŞINMAZINGAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KOZAĞAÇ Mahalle/Köy, 26348 Ada, 7 Parselde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kozağaç Mahallesi Kozağaç Caddesi No:82 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.389 m2

İmar Durumu :Meram Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:1000 ölçekli İmarPlanında Ayrık Nizam, 2 Kat Taks:0.15, E:0.30 veKonut alanı Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 8.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, MELİKŞAH Mahalle/Köy, 3142 Ada, 71 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken vasıflı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aşkan Mahallesi Danış Sok. No:18/6Meram / KONYA

Yüzölçümü : 650 m2

Arsa Payı : 1/6

İmar Durumu :Meram Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:1000 ölçekli İmar 3 katlı İkiz Nizam Mesken Sahasına isabet etmektedir.Taşınmazın inşasına 28/05/1984 tarih ve 6/13 yapı ruhsatı ile müsade edilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:02

02/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.