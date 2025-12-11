T.C. KONYA 5. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KONYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/825 Esas

Davacı Maya Mustafa tarafından, davalı Hasan Şeyh Ahmet aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davası nedeniyle; Davalı Hasan Şeyh Ahmed'in açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, ilanen tebliğe karar verildiği, dava dilekçesinde özetle; davalının 2018 senesinde Suriye'ye gittiğini söyleyerek davacıyı ve çocukları terk ettiği, o günden bu güne kadar kendisinden haber alınamadığı, davacının müşterek çocukların ve evin giderleri ile ilgilenmediği gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. İşbu tebliğ yerine geçen dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap ve delillerinizi bildirebileceğiniz, süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız, durum ve koşullara göre cevap dilekçesini bu sürede hazırlamasının çok zor yahut imkansız olduğu hallerde iki hafta içinde mahkemeye müracaatınız halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, bir sonraki celsenin ön inceleme duruşması olduğu, duruşma günü olan 03/02/2026 günü saat: 11:00 da duruşmaya gelmediğiniz gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde belirttiğiniz delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelinmediği takdirde diğer tarafın duruşmaya geldiğinde ve yargılamaya devam etmek istediğinde gıyabınızda yapılacak işlemlere itiraz edilemeyeceği, yokluğunuzda ön inceleme duruşması yapılarak tahkikat aşamasına geçileceği, akabinde sözlü yargılama aşamasına geçileceği ilanen tebliğ olunur.