T.C. KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/652 Esas

KARAR NO : 2025/253 Karar

İLAN

DAVACI : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

VEKİLİ : Av. Gökhan Uğur

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK

DAVALI : İSA TURHAN - 27332156526

Mahkememizce davalı İsa Turhan'ın yurt dışı adresine çıkartılan davetiyelerin iade döndüğü ve tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, bilirkişi raporu, gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 12/12/2024 tarihinde sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle, Dava konusu Konya İli, Meram İlçesi, Ateşbazı Veli Mah, 21113 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın daha önce kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını, maliklerine ödemelerinin yapıldığını, tapu kaydına tescil edildiğini ancak ilgili kurumlar tarafından yapılan uygulama sırasında müvekkili kuruma ait irtifak hakkının silindiğini, bu itibarla irtifak haklarının yeniden tescil edilmesi gerektiğini beyan ederek taşınmazın 575,10 m² lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak müvekkili adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce fen bilirkişisinden alınan raporda; Tesis Kadastro Çalışmaları öncesi dava konusu taşınmazın eski parsellerine kamulaştırma işlemlerinin yapıldığı ve irtifak haklarının tescil edildiği, ancak 2. İmar uygulamasıyla dava konusu irtifak hakkının yeni oluşan parsele taşınmadığı, yeni paftasına işlenmediği tespit edilmiştir.

Mahkememizin 10/07/2025 tarihli kararı;

Davanın KABULÜ ile;

1-Dava konusu Konya İli, Meram İlçesi, Ateşbaz-ı Veli Mahallesi, 21113 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Sinan Esen'in 22/03/2025 tarihli raporunda krokide içi gri renkle boyalı IR1 harfi ile gösterilen 575,10 m² lik kısmın davacı adına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile bu hakkın takyidatlardan ari bir şekilde TAPUYA TESCİLİNE,

Fen bilirkişisi Sinan Esen'in 22/03/2025 tarihli raporunun ve rapordaki krokinin kararın eki sayılmasına,

2-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince iş bu kararımızdan bir örneğinin taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu Meram Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğindenitibaren iki hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı. şeklinde karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesinin, bilirkişi raporunun, gerekçeli kararın ve istinafa başvuru dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur. 12/01/2026