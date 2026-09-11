T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/114 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/114 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ATEŞBAZ-I VELİ Mahalle/Köy, 26934 Ada, 29 Parsel, D Blok 1.Kat 44 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Havzan Mahallesi Havzan Caddesi Havzan Sitesi C-Blok No:54 Kat: 1/8 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 86,83 m2

Arsa Payı : 20/976

İmar Durumu :Ana taşınmaz planda Konut Alanı (ayrık nizam) sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZENCİRLİ Mahalle/Köy, 184 Ada, 11 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Zencirli Mahallesi Güvezkaş Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 51.458,66 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında; Tarım Alanı ve Sulama Alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.