Örnek No:55*

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/182 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/182 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, AŞAĞI PINARBAŞI Mahalle/Köy, 29863 Ada, 78 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Aşağıpınarbaşı Mahallesi, Ankara Yolu Kum Yer MevkiiSelçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 37.873,97 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Kısmen Yol Sahası ve Parka isabet etmektedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Sanayi Alanı-Yol ve Park sahasına isabet etmektedir. 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planındaTicaret Alanı-3 (Diğer Ticaret Alanları) ?Park ve Yeşil Alan ve Yol sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 80.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:47