T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/209 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/209 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 37406 Ada, 4 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karahüyük Mahallesi, Taşköy Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.010,81 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında 2 kat ayrık mesken sahasına isabet ettiği, TAKS:0.25, KAKA: 0.50 olarak belirlenmiş. Taşınmaz uygulama yapılmamış İmar parselidir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:29

07/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.