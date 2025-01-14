T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/147 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/147 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KÜRDEN Mahalle/Köy, 27790 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yaka Mahallesi Gamze Sokak, No:24/1 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 2.097,94 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar durum belgesine göre; İmar Planı'nda “1600 m²'ye 1 Ev” olacak şekilde Mesken Sahasına isabet etmektedir. Parsel üzerine; TAKS= 0.15, KAKS= 0.15, H=6.5 m ve çekme mesafeleri ön bahçeden 10 m, yan bahçeden 5 m olmak üzere 2 katlı yapı yapılabilecek. Dava konusu parsel, İmar uygulaması görmüş imar parselidir. Etrafında 1 ve 2 katlı meskenler ve bulunmakta, her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Kıymeti : 25.510.115,00 TL

KDV Oranı : İhale bedeli üzerinden kademeli olarak %32,77 lik kısmı yönünden %1, kalan%67,23 lük kısmı yönünden ise %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 14:05

06/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.