T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/311 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/311 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 2117 Ada, 154 Parsel, 4.kat 15 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Işıklar Mahallesi Asalet Sokak Şişli Sitesi No:15 Kat:4/14 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 84,54 m2

Arsa Payı : 2/30

İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 5 kat ikiz mesken sahası içerisinde yer almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüş imar parseli konumundadır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç T3arih ve Saati : 03/10/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, ÖZLEM Mahalle/Köy, 28850 Ada, 8 Parsel, 2.kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kılınçarslan Mahallesi, Salimdede Sokak, No:4/5 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 141 m2

Arsa Payı : 2400/115200

İmar Durumu :Ana taşınmaz Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 11:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 2423 Ada, 211 Parsel, 1.kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Bedir Mahallesi, Ataseven Caddesi, No:48/2Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 113 m2

Arsa Payı : 53/791

İmar Durumu :Ana taşınmaz 5 Kat Ayrık Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 12:05

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, IŞIK Mahalle/Köy, 1924 Ada, 126 Parsel, Zemin.kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Işıklar Mahallesi, Yeğenoğlu Sokak, No:42/B Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 20 m2

Arsa Payı : 2/120

İmar Durumu :Ana taşınmaz 5 Kat İkiz Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 13:35

18/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.