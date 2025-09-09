Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 10.09.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/125 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/125 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, AZİZİYE Mahalle/Köy, 34249 Ada, 1 Parsel, 7. blok Zemin kat 21 Nolu Bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Aziziye Mahallesi Türbe Caddesi No:61K Selçuklu / KONYA
        Yüzölçümü : 9,59 m2
        Arsa Payı : 4752/1075560
        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde olup, planda; Ticaret- Turizm (Konaklama) Alanı sahasına isabet etmektedir.
        Kıymeti : 12.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:30
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:30
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:30

        05/09/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02289921