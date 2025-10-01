T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/91 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 1398 Parsel, ahşap ev mutfak ve avlusu nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akçaşar Mahallesi, 20005. Sokak No: 35 Altınekin / KONYA

Yüzölçümü : 828 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : İmar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 975.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 174 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA

Yüzölçümü : 56.066,36 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 11:11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 182 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA

Yüzölçümü : 38.442,31 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 12:11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 12:11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 12:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 199 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA

Yüzölçümü : 13.868,96 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 13:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 13564 Ada, 11 Parsel, 1.kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Dumlupınar Mahallesi, Gülferhat Sokak No: 14 İç Kapı No:4 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 73 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Ana taşınmaz planda 4 kat mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 14:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:31

25/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.