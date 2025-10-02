T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
KONYA
2025/56 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 126 Ada, 5 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Beşağıl Mahallesi İymir MevkiiKaratay / KONYA
Yüzölçümü : 43.580 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Gelişme konut alanı sahasınaİsabet etmektedir
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:55
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 126 Ada, 6 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Beşağıl Mahallesi İymir Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 12.833 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Gelişme konut alanı sahasına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:55
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 434 Ada, 11 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Beşağıl Mahallesi Melizlik Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 110.657,59 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Mera Alanı sahasına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:55
25/09/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.