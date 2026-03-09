Örnek No:55*

T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/244 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/244 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ÇARIKLAR Mahalle/Köy, 145 Ada, 6 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çarıklar Mahallesi, Şht. Erol Tümtürk Sokak No: 10 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.442,75 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında, imar planında 2 Kat ayrık Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.720.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ÇARIKLAR Mahalle/Köy, 48671 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çarıklar Mahallesi, Çatak Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 13.288,58 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım imar planında Tarım Alanı Sulama alanı sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz toplulaştırma parselidir.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:08

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ÇARIKLAR Mahalle/Köy, 48663 Ada, 35 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çarıklar Mahallesi, Babür Sokak Meram / KONYA

Yüzölçümü : 24.045,68 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :İmar planında kısmen yol ve kısmen mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 24.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ÇARIKLAR Mahalle/Köy, 39028 Ada, 7 Parsel, avlulu kerpiç ev nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çarıklar Mahallesi, Şht Selvet Şimşek Sokak No 11 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 2.462,46 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında, imar planında kısmen yol ve kısmen 2 Kat ayrık Mesken sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 7.980.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:33

26/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.