Örnek No:55*

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/73 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, MEZBAHA(FETİH) Mahalle/Köy, 19404 Ada, 4 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Tatlıcak Mahallesi, Şht. İsmail Kozan Sokak No: Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 3.015,63 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 uygulamalı imar planının bulunmaktadır, imar planında Küçük Sanayi Alanı sahası içeresinde yer almaktadır.

Kıymeti : 42.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.