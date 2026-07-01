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        T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        KONYA
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/2577 Esas
        21.05.2026

        İLAN
        T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        ESAS NO : 2025/2577 Esas

        DAVALI : Şerife KÜÇÜKÇİFCİ- Mehmet ve Semahat'dan olma, 05/12/1964 d.lu, 402******848 Numaralı,


        DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 24/09/2026 tarih 11:15 saat


        Davacı Gonca Geyik tarafından açılan Konya ili Kadınhanı İlçesi, Alabağ mahallesi, 232,122,136,192,414,1212 parsel, Konya ili Kadınhanı İlçesi, Kamışlıöz Mahallesi 198, 215, 667,1321,1387 parsel, Konya ili Kadınhanı İlçesi, Güngören mahallesi 311 ada 2 parsel tarla ve arsa vasfındaki taşınmazlar ile Konya ili Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24039 ada 1 parsel bağımsız bölüm no:25 kat:6 blok: C kayıtlı taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi davası açmıştır.
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizde görülmekte olan davada duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02501114